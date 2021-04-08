Уфа
Еще
Радио
Уфа
Еще
Радио
Уфа
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество8 апреля 2021 9:35

«Хочу приехать обратно и сняться в порно»: экс-игрок «Уфы» Фримпонг сделал откровенное признание

Бывший футболист признался, что ему поступали заманчивые предложения
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
КомментироватьОставить комментарий
Фримпонг выступал за "Уфу" два года

Фримпонг выступал за "Уфу" два года

Фото: Валерий ШАХОВ

Своеобразным образом решил о себе напомнить бывший полузащитник футбольного клуба «Уфа» Эммануэль Фримпонг. В интервью ганский игрок признался, что хочет вернуться в башкирскую столицу и сняться там в порно с 20 девушками – по-английски он назвал их «Tatar babes».

– Я до сих пор хочу приехать в Уфу и сняться в порно с 20 девушками, – сказал завершивший карьеру футболист в интервью Sport24.

Он отметил, что из Уфы ему поступали предложения сняться в фильме для взрослых, но проблема в том, что у него «нет денег на билет». «Но мне реально нравятся татарки», добавил Фримпонг. Также в своем интервью футболист рассказывает об уфимских дорогах и спортсменах, которые постоянно пьют водку. Вполне вероятно, что такими громкими фразами экс-игрок хочет привлечь к своей персоне дополнительное внимание.

Эммануэль Фримпонг – воспитанник лондонского «Арсенала». Он играл за «Уфу» с 2014 по 2016 год, приняв участие всего лишь в 25 матчах и ни разу не отличившись. Несмотря на скромную статистику выступлений, Фримпонг признавался, что «Уфа» для него – лучшая команда после «Арсенала». Свою карьеру игрок завершил 8 марта 2019 года в возрасте 27 лет – и с тех пор время от времени дает интервью журналистам, где рассказывает о своих впечатлениях о России.