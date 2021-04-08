«Хочу приехать обратно и сняться в порно»: экс-игрок «Уфы» Фримпонг сделал откровенное признание

Фримпонг выступал за "Уфу" два года Фото: Валерий ШАХОВ

Своеобразным образом решил о себе напомнить бывший полузащитник футбольного клуба «Уфа» Эммануэль Фримпонг. В интервью ганский игрок признался, что хочет вернуться в башкирскую столицу и сняться там в порно с 20 девушками – по-английски он назвал их «Tatar babes».

– Я до сих пор хочу приехать в Уфу и сняться в порно с 20 девушками, – сказал завершивший карьеру футболист в интервью Sport24.

Он отметил, что из Уфы ему поступали предложения сняться в фильме для взрослых, но проблема в том, что у него «нет денег на билет». «Но мне реально нравятся татарки», добавил Фримпонг. Также в своем интервью футболист рассказывает об уфимских дорогах и спортсменах, которые постоянно пьют водку. Вполне вероятно, что такими громкими фразами экс-игрок хочет привлечь к своей персоне дополнительное внимание.

Эммануэль Фримпонг – воспитанник лондонского «Арсенала». Он играл за «Уфу» с 2014 по 2016 год, приняв участие всего лишь в 25 матчах и ни разу не отличившись. Несмотря на скромную статистику выступлений, Фримпонг признавался, что «Уфа» для него – лучшая команда после «Арсенала». Свою карьеру игрок завершил 8 марта 2019 года в возрасте 27 лет – и с тех пор время от времени дает интервью журналистам, где рассказывает о своих впечатлениях о России.