В Роспотребнадзоре по Башкирии раскрыли, что находят на водозаборах

Анализы проб проводят сотрудники ведомства в специальных лабораториях

В Роспотребнадзоре по Башкирии рассказали, какие вещества специалисты ведомства находят в пробах воды по всей республике. Начальник отдела надзора по коммунальной гигиене Лариса Кильдюшова в беседе с «Комсомолкой» пояснила, что в лабораториях при исследовании питьевой воды могут обнаружить превышение ПДК (предельно допустимой концентрации – Ред.) по целому ряду показателей.

Однако речь в данном случае идет о воде, которая еще не попала в водопровод, а находится в процессе отбора на водозаборах. Такая вода содержится в специальных резервуарах и лишь после многократной обработки ее направляют потребителям.

- Это и жесткость общая, и такие показатели как цветность и мутность, запах. Если говорить о санитарно-химической группе показателей, то это и железо, медь бывает иногда, сульфаты, нитраты и нитриты. Если говорить о микробиологии, то бывают превышения ОКБ и ТКБ (бактерии группы кишечной палочки – Ред.). Бывают превышения марганца, бывает, что превышает общая минерализация. Эти показатели достаточно распространены на территории республики. Практически в каждом районе мы обнаруживаем где-то превышение ПДК веществ, - рассказывает Лариса Кильдюшова.