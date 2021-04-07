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Общество7 апреля 2021 17:00

Правительство Башкирии утвердило цены на посещение природных парков

Суммы варьируются от 150 до 250 рублей
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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Башкирия утвердила цены на посещение природных парков

Башкирия утвердила цены на посещение природных парков

Фото: Рустем АХУНОВ

Правительство Башкирии утвердило цены на посещение особо охраняемых природных территорий республиканского значения. Соответствующее постановление, подписанное премьер-министром региона Андреем Назаровым, 7 апреля было опубликовано на портале правовой информации.

За посещение природных парков «Зилим», «Иремель» и «Мурадымовское ущелье» теперь придется заплатить 200 рублей, а «Аслы-Куль» и «Кандры-Куль» – 250 рублей. Для остальных категорий особо охраняемых природных территорий плата установлена в размере 150 рублей.