Правительство Башкирии утвердило цены на посещение природных парков

Башкирия утвердила цены на посещение природных парков Фото: Рустем АХУНОВ

Правительство Башкирии утвердило цены на посещение особо охраняемых природных территорий республиканского значения. Соответствующее постановление, подписанное премьер-министром региона Андреем Назаровым, 7 апреля было опубликовано на портале правовой информации.

За посещение природных парков «Зилим», «Иремель» и «Мурадымовское ущелье» теперь придется заплатить 200 рублей, а «Аслы-Куль» и «Кандры-Куль» – 250 рублей. Для остальных категорий особо охраняемых природных территорий плата установлена в размере 150 рублей.