Жительница Башкирии погибла из-за сигареты

59-летняя жительница Башкирии сгорела в своем доме из-за непотушенной сигареты.

В пресс-службе Госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям сообщили, что страшный инцидент произошел 6 апреля в селе Толбазы Аургазинского района. Как стало известно экспертам, по предварительным данным, пожар в жилище 59-летней женщины произошел из-за неосторожности при курении.

Всего, по данным ведомства, с начала года в Башкирии в пожарах погибло 86 человек. По данным печальной статистики, более чем в 25% случаев огонь начинал распространяться из-за неосторожности при курении. В ГК ЧС Башкирии просят жителей региона не курить в помещениях или лежа в постели.