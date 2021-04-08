Идет вторичное загрязнение: в Роспотребнадзоре объяснили уфимцам причину грязной и мутной воды из-под крана

Уфимцы время от времени жалуются на ржавую и мутную воду Фото: Алексей БУЛАТОВ

Начальник отдела надзора по коммунальной гигиене Роспотребнадзора по Башкирии Лариса Кильдюшова в беседе с «КП-Уфа» рассказала о том, как ведомство проверяет на качество питьевую воду. Она также пояснила, почему в Уфе до потребителей может дойти некачественная вода. Оказывается, что прежде чем питьевую воду пустят по трубам, она хранится в специальных резервуарах. Ее качество многократно проверяют в «Уфаводоканале», а Роспотребнадзор проводит свои, дополнительные исследования в специальных лабораториях.

Но даже после этого из крана может пойти мутная и некачественная вода. Лариса Кильдюшова пояснила, как такое может произойти.

- Если мы говорим о той воде, которая находится в резервуарах чистой воды, и которая затем идет в распределительную сеть, то здесь мы обнаруживаем превышения (содержания – Ред.) по таким показателям как железо. И здесь, как следствие, мутность и цветность воды. Хочется отметить, что как раз таки железо и цветность, и мутность мы уже определяем, когда отбираем воду из кранов. Здесь речь идет о вторичном загрязнении, уже после водоподготовки. Происходит это в связи с изношенностью водопроводных сетей, - говорит специалист.