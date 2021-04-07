В Уфе смерть медика после заражения COVID-19 на работе была доказана после повторного расследования

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Башкирский Роспотребнадзор провел повторное эпидрасследование смерти врача скорой помощи Елены Гайнулловой. Женщина скончались от коронавируса, однако ее семье отказывали в посмертной выплате, поскольку она, по итогам первого расследования, заразилась не на рабочем месте. Второе разбирательство показало, что медик все-таки инфицировалась после контакта с пациентом, к которому выезжала на дом. Теперь семья фельдшера должна получить страховую выплату в размере 2,7 млн рублей. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на координатора профсоюза «Действие» Антона Орлова.

Гайнуллова умерла 15 января. Месяц спустя скончался ее супруг. Их 9-летний сын в итоге оказался сиротой – его на попечение взяли родители матери. Добиться повторного расследования Роспотребнадзора удалось после широкого общественного резонанса и вмешательства прокуратуры.

По данным республиканского профсоюза работников здравоохранения, в Башкирии была подтверждена смерть 30 медицинских работников, заразившихся коронавирусом на рабочем месте.