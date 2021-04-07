Бойцы ОМОНа ворвались на уфимский завод: есть подозрения в уклонении от налогов на 17 млн

Обыски в компании прошли при поддержке бойцов ОМОНа // фото: МВД Башкирии

Уфимский завод, занимающийся производством и монтажом грузоподъемного оборудования, уклонился от уплаты налогов на 17 млн рублей. Сегодня, 7 апреля, оперативники и следователи при поддержке бойцов ОМОНа провели обыски в офисе предприятия, которым руководит 45-летний мужчина, его сын и дочь. Об этом сообщило республиканское МВД.

– В 2020 году директор общества с ограниченной ответственностью представил в налоговую инспекцию декларации по НДС и налогу на прибыль, в которых указал фиктивные сведения по сделкам с 20 формально-легитимными организациями - «однодневками» - на поставку товаров, оказание услуг и выполнение работ, – озвучили предварительную версию следствия в полиции. – Фактически работы компаниями-«однодневками» не выполнялись, а их реквизиты использовались для ухода от налогов.

фото: МВД Башкирии

Формальный документооборот с фирмами-однодневками позволил компании уклониться от уплаты налогов на 17 млн рублей. Во время обыска полицейские обнаружили и изъяли документы. На основании собранных материалов Следственный комитет Башкирии возбудил уголовное дело.