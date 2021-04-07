В Башкирии в начале 2021 года зафиксировали бум сельской ипотеки

Повышенный спрос на сельскую ипотеку наблюдается сразу в нескольких районах республики Фото: Виктория МИНАЕВА

В Башкирии зафиксировали рекордный спрос на сельскую ипотеку: если за весь 2020 год в республике было оформлено 2543 сделки по этой программе, то за первые три месяца текущего года – 1 118. Об этом сообщает региональный Росреестр.

В рамках сельской ипотеки жители Башкирии активно покупает жилье – в 2020-м заключено 1 753 таких договоров, в первый квартал 2021-го – 1 215. В число районов-лидеров по востребованности программы вошли Абзелиловский, Буздякский, Иглинский, Кармаскалинский, Туймазинский, Уфимский, Чишминский и Янаульский.

Как пояснила начальница отдела координации и анализа деятельности в учетно-регистрационной сфере Росреестра Наталья Низамутдинова, с начала 2021 года изменились несколько требований в условиях сельской ипотеки. В рамках программы теперь запрещено покупать жилья в домах выше пяти этажей, а материнский капитал разрешено использовать для оплаты первоначального взноса.