В Уфе заведующая детским садом пойдет под суд за мошенничество и служебный подлог

СК передал дело в суд

В Уфе за мошенничество и служебный подлог будут судить 55-летнюю заведующую детским садом. Об этом сообщил региональный Следственный комитет.

Руководитель дошкольного учреждения фиктивно устроила свою подругу на должность дворника и разделила с ней зарплату и иные выплаты в размере 93 тысяч рублей.

Заведующая также установила двоим подчиненным (на этот раз настоящим) стимулирующие выплаты, а затем потребовала от них передать ей часть премий в сумме 27 тысяч рублей «якобы на нужды детского сада». Сотрудники согласились и передали отдали деньги.

– В действительности, расходы на нужды детского сада покрывались за счет бюджетных средств и пожертвований родителей воспитанников, а полученными деньгами обвиняемая распорядилась по своему усмотрению, – пояснили в СК.

Обвиняемая отказалась признавать вину в преступлениях. Ее уголовное дело направлено в городской суд для рассмотрения по существу.