КСП Уфы нашла нарушения в бюджетных учреждениях на 17,4 млрд рублей

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Сегодня, 7 апреля, в уфимском Горсовете с отчетом о работе за 2020 год выступила председатель городской контрольно-счетной палаты Наталья Савиных. По ее словам, сотрудники надзорного органа выявили 212 нарушений (+14 к прошлому году) на общую сумму в 17,4 млрд рублей.

Больше всего нарушений – 128 фактов на 16,2 млрд рублей – выявлено при исполнении бюджета, ведения бухучета и составлении бухгалтерской отчетности. «Речь в данном случае не идет о хищении бюджетных средств. Такая цифра говорит нам или о формальном подходе к составлению отчетности, или о низком профессионализме бухгалтеров и экономистов. Возможно – и то и другое», – пояснила Савиных.

Ревизоры КСП также обнаружили нарушения в сфере управления и распоряжения муниципальной собственностью (три факта на 17 млн рублей), при осуществлении муниципальных закупок (67 на 1 млрд рублей) и при неэффективном использовании муниципальных средств (175 млн рублей).