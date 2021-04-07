Горсовет Уфы снял с повестки вопрос о присвоении улице имени Сергея Довлатова

фото: Горсовет Уфы

Городской совет Уфы снял с повестки очередного заседания вопрос о присвоении улице рядом с лайфстайл центром «Башкирия» имени Сергея Довлатова.

– Планируется предусмотреть более близкое к центру города расположение улицы, которой будет присвоено имя известного писателя, а также согласовать новое место с общественностью, – передала пресс-служба Горсовета.

Напомним, вчера, 6 апреля, активисты выступили с резкой критикой выбора места, которое власти города хотели назвать именем Сергея Довлатова. Общественники собрали подписи уфимцев и направили открытое письмо с протестом в адрес мэра и председателя Горсовета. В качестве альтернативы предлагается переименовать в честь писателя Электрический переулок – он находится рядом с домом по улице Гоголя, где в младенчестве жил Довлатов.