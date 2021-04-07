Жительница Башкирии повелась на россказни «военного хирурга из Йемена» и лишилась 350 тысяч рублей

Иностранца поместили в СИЗО до 29 апреля

Гражданин Нигерии развел жительницу Башкирии на 350 тысяч рублей, представившись военным хирургом из Йемена. Против мужчины возбудили уголовное дело о мошенничестве. Сибайский городской суд отправил его под стражу.

В объединенной пресс-службе судов республики пояснили, что в октябре 2020 года обвиняемый, находясь в Московской области, в социальной сети познакомился с потерпевшей. Он выдал себя «за военного хирурга, находящегося на военной службе в Республике Йемен».

Иностранец вошел в доверие к женщине, и в ноябре попросил ее принять на хранение посылку, скинув ему на транспортные услуги 345 тысячи рублей. Деньги интернет-друг пообещал вернуть.

Потерпевшая, свято веря обвиняемому, перевела ему запрошенную сумму, после чего мужчина скрылся, а деньги потратил по собственному усмотрению. Вскоре его задержали. Он будет находиться в СИЗО как минимум до 29 апреля.