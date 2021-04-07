Антимонополисты обнаружили сговор в тендере Минздрава на закупку ИВЛ

ФАС нашла нарушения в закупке Минздрава

Башкирская Федеральная антимонопольная служба установила нарушение закона о защите конкуренции на торгах, организованных Управлениям материально-технического обеспечения республиканского Минздрава. Речь идет о закупке аппаратов искусственной вентиляции легких. Контракт на поставку оборудования был заключен с ООО «Техинфо».

– Нарушения выразились в заключении соглашения, ограничивающего конкуренцию на торгах, созданию преимущественных условий участия для ООО «Техинфо» перед иными субъектами рынка, – передала региональная ФАС.

Комиссия выяснила, что в ходе исполнения контракта аппараты ИВЛ поставлялись напрямую из завода изготовителя через двух посредников, из чего их цена на 180% превысила цену производителя. Ведомство также установило, что «Техинфо» задолго до аукциона было известно о намерениях Минздрава закупить аппараты, а также об объемах, стоимости и предмету заключенного контракта.