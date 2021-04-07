Жителя Башкирии лишили водительских прав из-за тезки в Приморье

Жителя Башкирии лишили водительских прав из-за нарушителя из Приморье Фото: Иван МАКЕЕВ

Жителя Башкирии Павла Лобанова лишили водительских прав и оштрафовали на 30 тысяч рублей из-за того, что в 2015 году его тезку из Владивостока поймали пьяным за рулем. Об этом сообщили коллеги из «КП-Владивосток».

Приморца задержали на Русском острове. Когда его попросили предъявить документы, тот сказал, что у него при себе их нет. Тогда сотрудники ГИБДД пробили мужчину по базе – и нашли там Павла Лобанова из Башкирии. У него с нарушителем совпадало имя, фамилия, отчество и даже год рождения – его же в итоге и привлекли к ответственности.

Добиться справедливости Лобанову удалось только в 2021 году – благодаря краевому прокурору. Сотрудники правоохранительного ведомства доказал, что мужчина никогда не был в Приморье, а все телефонные звонки от него совершались в часовом поясе родной республики. Постановление суда было отменено, а производство – прекращено из-за отсутствия состава преступления. К слову, приморец, из-за которого лишили прав жителя Башкирии, сейчас отбывает наказание в Иркутской области по уголовной статье.