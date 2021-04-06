От исправительных работ – к семи годам колонии: убившей мужа уфимке изменили приговор

Женщину взяли под стражу в зале суда

Верховный суд Башкирии изменил приговор жительнице Уфы, убившей мужа. Женщина совершила преступление еще в мае 2020 года. Будучи пьяной, она ударила супруга ножом в грудь, когда они отдыхали на берегу водоема в Нуримановском районе.

Дело 30-летней уфимки сначала рассматривал Иглинский межрайонный суд. Он признал ее виновной в убийстве при превышении самообороны. Женщина назначили два года исправительных работ и удержание 10% заработка в доход государства.

Гособвинитель не согласился не только с вердиктом, но и с квалификацией преступления. Прокурор настаивал на том, что это было умышленное убийство, и никакой угрозы жизни и здоровью подсудимой не было. Верховный суд согласился с этими доводами и вынес новый приговор (на этот раз по статье об убийстве): 7 лет лишения свободы в колонии общего режима. Женщину взяли под стражу в зале суда.