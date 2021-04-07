В Минздраве Башкирии рассказали, как подготовиться к вакцинации от COVID-19

В случае недомогания лучше перенести запись на вакцинацию Фото: Алексей БУЛАТОВ

Заместитель министра здравоохранения Башкирии Евгений Кустов во время брифинга, посвященного коронавирусу, рассказал, как подготовиться к вакцинации от инфекции. По словам специалиста, за три дня до прививки желательно не употреблять алкоголь и «проанализировать свое общее состояние».

– Если вы заметите какие-либо отклонения – болит голова, першит в горле, есть насморк или что-то другое, – то лучше перенести запись на проведение вакцины на другой день, – пояснил чиновник.

Кустов добавил, что на процедуру с собой нужно взять паспорт и полис ОМС, а студентам – еще и студенческий билет.