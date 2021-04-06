Коронавирус стал причиной смерти для 380 жителей Башкирии

Пять жителей Башкирии с коронавирусом подключены к аппаратам ИВЛ Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Башкирии от коронавируса с начала пандемии скончались 380 человек, за прошедшие сутки зарегистрировано еще две смерти. Данные на 6 апреля 2021 года представил региональный оперштаб.

Общее число случаев COVID-19 приближается к отметке в 33 тысячи – на данный момент их 32 985. За минувшие 24 часа инфекцию диагностировали 104 жителям республики. Всего выздоровело 28 510 человек (+151 за сутки).

Прямо сейчас коронавирусом в регионе болеют 4095 человек: 3892 лечатся дома, 203 находятся под присмотром врачей в больницах (14 в тяжелом состоянии, пятеро подключены к аппаратам ИВЛ).

Полностью вакцинировались от ковида 103,8 тысячи жителей Башкирии.