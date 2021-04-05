Санитарка из Башкирии украла у пациентки 14 тысяч рублей - позже женщина скончалась

В Башкирии санитарка обокрала пациентку, которая вскоре умерла

Санитарка из Башкирии украла у пациентки 14 тысяч рублей – спустя некоторое время больная скончалась.

Неприятная история произошла в больнице города Кумертау. По данным пресс-службы городского суда, в медицинское учреждение поступила пациентка с серьезной болезнью, а через некоторое время женщину перевели в реанимацию из-за тяжелого состояния.

Вскоре в палату, где оставались вещи женщины, пришла убираться санитарка. Сотрудница больницы убрала вещи (сумку, кошелек, документы и прочее – Ред.) пациентки в пакет и отнесла в камеру хранения. Убедившись, что она одна в комнате, санитарка перевела себе тысячу рублей через телефон пациентки. Позже она и вовсе купила себе золотое кольцо за 14 тысяч рублей, используя данные банковской карты больной. Спустя сутки пациентка скончалась в реанимации.

Вскоре о ситуации с пропажей денег узнал сын умершей женщины. Он объяснил, что его пожилая мама никогда не пользовалась установленным в смартфоне мобильным приложением банка – через него женщине помогали оплачивать счета за «коммуналку» родственники. Полицейские быстро вышли на след преступницы, которая во всем призналась.

В итоге санитарка возместила сыну умершей женщины 15 тысяч рублей, а тот простил ее, и попросил не наказывать строго. Суд приговорил женщину к 1,5 годам заключения условно.