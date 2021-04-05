МЧС составило карту районов Уфы, которые находятся под угрозой подтопления

фото: МЧС РБ

МЧС Башкирии на оперативном совещании в местном правительстве представило карту районов Уфы, которые находятся под угрозой подтопления во время паводка. Специалисты смоделировали последствия подъема реки Белой до 750 см. Согласно прогнозам, в зоне возможного подтопления сейчас находится поселок Миловка, микрорайоны и районы Дема, Затон, Нижегородка, Кооперативная поляна, а также СНТ Кордон.

В целом по Башкирии, по словам главы МЧС республики Марата Латыпова, возможно подтопление территорий 41 муниципалитета. В зоне паводка могут оказаться до 230 населенных пунктов – свыше 11 тысяч жилых домов – более 30 тысяч человек. "Мы смотрим по максимальному значению", - отметил министр.