В столкновении двух легковушек в Башкирии пострадал 18-летний парень

Удар был такой силы, что оба автомобиля оказались в кювете.

Вечером 3 апреля в восьмом часу вечера в Чишминском районе на трассе М-5 Самара-Уфа-Челябинск произошла серьезная авария. 39-летняя местная жительница за рулем «Лады Гранта» не справилась с рулевым управлением и въехала в попутный «Toyota Prius», которой управляла 43-летняя жительница Краснодарского края.

Удар был такой силы, что оба автомобиля оказались в кювете. Благо, никто не погиб. В столкновении машин пострадал лишь 18-летний пассажир отечественной легковушки.

Всего за минувшие сутки в республике произошло 8 аварий, в которых 12 получили травмыдтп.