В Башкирии приостановили работу завода за выброс пыли, облако которой накрывало целую деревню

Прокуратура все еще проводит проверку на предприятии

В Учалинском районе Башкирии на 10 суток приостановили работу «Сангалыкского диоритового карьера». На предприятии происходил выброс пыли в воздух, облако которого накрывало деревню Мансурово, где проживает около 800 человек.

– Отбор проб воздуха показал превышение предельно-допустимой концентрации взвешенных веществ в атмосферном воздухе почти в 10 раз, – отметили в районной прокуратуре.

Ведомство, начавшее проверку после жалоб местных жителей, передало материалы в Роспотребнадзор, который впоследствии возбудил административное производство по статье о нарушении санэпидтребований. Учалинский районный суд приостановил деятельность завода, но только на 10 суток. Прокурорская проверка все еще продолжается.