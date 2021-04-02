Умер экс-глава КСП Башкирии Петр Бобылев

фото: КСП Башкирии

На 72-м году жизни скончался заслуженный экономист республики и экс-председатель контрольно-счетной палаты Башкирии Петр Бобылев. Сообщение об этом появилось на сайте ведомства сегодня, 2 апреля.

– Петр Миронович пользовался огромным авторитетом у своих коллег и многочисленных друзей, ему были свойственны оптимизм, сила воли, ум, готовность прийти на помощь в трудную минуту, честность и порядочность, – пишут коллеги Бобылева из КСП. – Он был надежной опорой своей семье и примером в глазах детей и внуков.

Петр Бобылев родился 6 марта 1950 года в Оренбургской области. В мае 1994 года его назначили председателем Государственного контрольного комитета Башкирии. Он продолжил возглавлять ведомство и после его преобразования в 2003 году в Контрольно-счетную палату. Бобылев руководил надзорным органом до 2008 года. За время его работы КСП РБ провела более 7,5 тысячи проверок. При нем были разработаны первые руководящие документы по проведению инспекций и заложены основы государственного финансового контроля в республике.