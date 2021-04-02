В Уфе 3 апреля на несколько часов перекроют движение по улице Набережной

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Завтра, 3 апреля, в Уфе перекроют проезжую часть улицы Набережной – на отрезке от оздоровительного комплекса «Юность» до съезда с улицы Сочинской. Движение транспорта будет ограничено с 9:00 до 17:00. Как пояснили в мэрии, это связано с реконструкцией нового моста через реку Белую.

Городские службы попросили уфимцев с пониманием отнестись в вводимому ограничению и рекомендовали использовать объездные пути.

Напомним, строительство нового моста через реку Белую протяженностью 688 метров началось в июле 2019 года. Закончить работы на объекте планируется к октябрю текущего года.