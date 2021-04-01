«Не увлекайтесь названиями»: Хабиров ответил на вопросы студентов и аспирантов по поводу объединения вузов

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Вчера, 31 марта, глава Башкирии Радий Хабиров встретился со студентами и аспирантами двух вузов, которые власти республики планируют объединить, – БашГУ и УГАТУ. Руководитель региона ответил на вопросы учащихся о слиянии университетов. Но перед этим сразу обозначил, для чего это необходимо:

– Синергия БашГУ и УГАТУ даст возможность участвовать в федеральных программах, получать дополнительное финансирование. А это откроет новые горизонты для развития науки и образования в республике. Мы будем усиливать науку, развивать университеты, сохраняя при этом уникальные вузовские традиции. Иначе нас ждёт сокращение бюджетных мест и отток наших студентов в другие регионы.

Хабиров добавил, что правительство «с высокой долей вероятности» рассчитывает, что объединение будет эффективным. Главным показателем успеха будет победа в федеральной программе «Приоритет-2030», за счет которой регион получит 1 млрд рублей.

Дальше – вопросы студентов и ответы Хабирова:

Сохранятся ли диссертационные советы? Да. В случае объединения вузов «можно будет претендовать на защиту диссертаций по большему списку специальностей». Все текущие аспиранты успеют защититься, а студенты старших курсов – получить дипломы.

Что будет с дублирующими направления подготовки? Какие-то кафедры сохранятся, какие-то будут объединены. «Объединяя управленческие и финансовые структуры вузов, мы максимально сохраним научные направления. Но надо понимать – мир меняется. Появляются новые реалии, новые специальности», сказал глава Башкирии.

Смогут ли студенты пользоваться общежитиями и университетской инфраструктурой обоих вузов? Библиотеки, лаборатории, спортзалы, общежития будут общими. В случае получения того самого миллиардного гранта будет построено новое общежитие. «Мы верим в финансовую поддержку со стороны Правительства России».

Сохранят ли силу действующие договоры для преподавателей и студентов на проведение исследований по грантам? Да. При объединении также появятся новые гранты «с большими суммами».

Какой статус будет у выданных дипломов у объединенного вуза? Точного ответ не последовало. «За статус нового вуза придётся побороться, но мы будем делать это вместе с вами, плечом к плечу». Хабиров, отвечая на этот вопрос, также отметил, что сегодня работодатели смотрят «на человека, его компетенции, а не на список регалий». «Поэтому не увлекайтесь названиями», посоветовал он аспирантам и студентам.