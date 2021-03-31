1 апреля в Башкирии поднимется сильный ветер и ухудшится видимость на дорогах

Местами в республике ожидаются порывы ветра 18-23 м/с Фото: Евгения ГУСЕВА

Завтра, 1 апреля, в Башкирии ожидается сильный ветер и ухудшение видимости на дорогах. Об этом предупредил Госкомитет республики по чрезвычайным ситуациям.

– Местами в республике ожидаются порывы ветра 18-23 м/с, ночью и утром отложение мокрого снега на провода и деревья. На отдельных участках дорог ухудшение видимости в явлениях – до 500-1000 метров, – передали в аварийном ведомстве.

По данным Управления гражданской защиты, в башкирской столице Уфе 1 апреля порывы ветра будут достигать 18 метров в секунду.

Башгидромет тем временем сообщает, что в северной половине республики в этот день пройдет снег и дождь. На юге обойдется без осадков. Температура воздуха ночью составит -1,-6°, днем +2,+7°.