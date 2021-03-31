Уфимцы на улице Комсомольской постелили на землю ковер, чтобы не утонуть в грязи

Чуть подальше от него постелены доски – судя по всему это остатки от старого шкафа. Фото: Рустем АХУНОВ

Вчера 30 марта «КП-Уфа» проинспектировала дороги Уфы. К сожалению, вместе со снегом на некоторых улицах растаял и асфальт.

Больше всего страдают жители улицы Комсомольской, на которой уже третий год идет ремонт. Судя по состоянию улицы, окончания работ пока не предвидится: кругом грязь, песок, огромные лужи.

Жители микрорайона от безысходности постелили на землю ковер, чтобы пройтись по нему и не запачкать обувь. Правда, и он уже погряз в красной глине. Чуть подальше от него постелены доски – судя по всему это остатки от старого шкафа. Самая огромная лужа собрана как раз возле детского сада, уфимцы прыгают через нее, проносят детей на руках.

Терпеть придется еще долго – улицу планируют сдать в конце ноября 2021 года. Ремонт затянулся из-за глобальных задач мэрии.