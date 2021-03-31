В Башкирии начнут штрафовать за продажу детям зажигалок

– Основанием для введения ограничений стала растущая популярность среди подростков сниффинга, – сказал Константин Толкачев.

За продажу детям зажигалок в Башкирии будут введены штрафы в размере до 70 тысяч рублей, сообщили в Госсобрании Курултай.

Уже известны и суммы штрафов. Нарушение действующего порядка составит: для граждан – от трех до четырех тысяч рублей, для должностных лиц – от 20 тысяч до 25 тысяч рублей, для юридических лиц – от 30 тысяч до 40 тысяч рублей. Если нарушения будут фиксироваться повторно, то суммы будут увеличиваться.

Депутаты надеются, что такие меры смогут предотвратить токсикоманию среди подростков.

– Основанием для введения ограничений стала растущая популярность среди подростков сниффинга, – сказал Константин Толкачев. – Это такая форма токсикомании, когда кратковременной эйфории добиваются путем вдыхания углеводородного газа. Опасные эксперименты могут обернуться необратимыми изменениями в головном мозге. Вероятен смертельный исход. Такие случаи в нашей республике были. В России счет летальных исходов идет на сотни.