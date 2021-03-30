В Башкирии более 100 тысяч малоимущих семей могут получить выплаты на детей

Минтруд Башкирии

В Башкирии более 100 тысяч малообеспеченных семей могут получить выплаты на детей от 3 до 7 лет. Об этом на оперативном совещании в местном правительстве сообщила министр семьи Ленара Иванова.

Чиновница пояснила, что теперь пособия будут выплачиваться по-новому – их размеры разделены на три категории.

Базовая выплата составляет 5 038 рублей – это половина прожиточного минимума для детей. Если при получении этих денег среднедушевой доход в семье останется ниже прожиточного минимума, размер пособия увеличится на 75% – до 7557 рублей. Если и этой суммы будет недостаточно, то размер базовой выплаты удвоят, и она составит уже 10 077 рублей.

Обратиться за получением выплаты можно до конца 2021 года или когда ребенку исполнится три года.