Министр здравоохранения Башкирии высказался о третьей волне коронавируса

Максим Забелин

Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин высказался о третьей волне коронавируса. Чиновник затронул эту тему 30 марта, во время еженедельного брифинга, посвященного инфекции.

– У нас отмечается устойчивое направление по снижению числа заболевших. […] Но, действительно, по заключению экспертов, в мире ситуация с коронавирусом еще не так стабильна, не так все позитивно и хорошо. В странах Европы, Южной и Северной Америки отмечается рост числа заболевших. Сказать точно, будет ли третья волна и когда она будет, довольно сложно. Но министерство здравоохранения и правительство республики готовы полностью и своевременно оказать медицинскую помощь при любом сценарии, – заверил министр.

Забелин подчеркнул, что ситуация с коронавирусом в Башкирии стала «спокойной», и республика сможет справиться с обострением инфекции: «у нас есть необходимый опыт, квалифицированные кадры». Кроме того, отметил чиновник, в резерве у региона имеются дополнительные коечные места для зараженных COVID-19.