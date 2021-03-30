Три дня подряд в Уфе фиксировалось превышение ПДК вредных веществ

ПДК фиксировали три пункта наблюдения - на улицах Ульяновых, Мира и Злобина Фото: Рустем АХУНОВ

В Уфе 25, 26 и 27 марта фиксировалось превышение предельно допустимой концентрация (ПДК) вредных веществ. Большая часть тревожных сигналов поступила из Черниковки. Об этом сообщил Башгидромет.

В 7 утра 25 марта пункт наблюдения (ПНЗ) по адресу Ульяновых, 57 обнаружил, что концентрация сероводорода оказалась в пять раз выше предельно допустимой. Одновременно с этим уже другой пост, на Злобина, 11, зафиксировал 1,5 ПДК оксида углерода. В 13:00 ПНЗ на Ульяновых, 57 вновь выявил превышение сероводорода (1,8 ПКД), а в 19:00 там же концентрация кумола достигла значения в 1,9 ПДК. Тот же пункт обнаружил сероводород и сутки спустя, 26 марта, – на этот раз 3,5 ПДК.

27 марта пост наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха по адресу Мира, 11 зафиксировал 1,9 ПДК хлорида водорода. В последующие дни превышения концентрации вредных веществ замечено не было.