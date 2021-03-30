«Безобразие полное»: Хабиров поручил разобраться с парковками на газонах

Хабиров обратил внимание, что автолюбители паркуются на газонах даже в центральной части города Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании в местном правительстве дал поручение разобраться с парковками на газонах в Уфе. Он отметил, что «не поддавливал» Госкомитет по делам юстиции в части контроля стоянок в неположенных местах, однако сейчас просит усилить эту работу.

– Я вот по городу езжу, смотрю, такое массовое явление приобретало. С пониманием мы к жителям относились, потому что парковочные места были забиты, машины ставить негде. Но сейчас вот как раз весна, газоны таят и так далее, – сказал руководитель региона. – Я уже и на Советской площади вижу там на тротуарах начали около министерства земельных и имущественных отношений ставить – безобразие полное.