Душевнобольной уфимец вызвал полицию, выдумав, что убил свою племянницу

На месте ЧП работают оперативники и следователи Фото: Артем КИЛЬКИН

Сегодня утром в отделение полиции поступил странный звонок. Мужчина заявил, что он жестоко расправился со своей племянницей несколькими ударами ножа. Оперативники и следователи немедленно прибыли по указанному адресу, но в квартире дома по улице Зорге ни тела, ни следов крови не обнаружили. Зато сам мужчина, который и вызвал полицейских, вел себя странно. Позже оказалось, что у уфимца наблюдаются признаки душевного расстройства.

- В полицию поступило сообщение о якобы совершенном убийстве. При проверке информация не подтвердилась. По предварительным данным, звонивший нуждается в помощи медиков-психиатров. На данный момент он передан врачам, - объяснили в пресс-службе МВД по РБ.