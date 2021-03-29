Мэр Уфы Сергей Греков отклонил проект застройки «Олимпик парка»

Фото: instagram.com/olimpikpark

Мэр Уфы Сергей Греков отклонил и отправил на доработку проект планировки «Олимпик парка». Соответствующая информация появилась на сайте столичной мэрии. Напомним, речь идет о территории, ограниченной улицей Менделеева, рекой Уфа и лесопарком восточного склона – до территории горнолыжного комплекса «Ак Йорт». Специалистам предстоит доработать и дополнить проект, после чего в течение 6 месяцев отправить в Главархитектуры для дальнейшего рассмотрения.

Отметим, что еще летом 2020 года вокруг «Олимпик парка» велись бурные обсуждения. По планировке территория должна была включать себя зону для активного отдыха и зону под коммерческую застройку. Также в планах были пятиэтажный физкультурно-оздоровительный комплекс и двухэтажное административное здание