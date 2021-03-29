Парламент Башкирии изменит законодательство после вырубки деревьев на Инзерских зубчатках

Зимой вблизи Инзерских зубчаток вырубался лес

Вырубка 13 гектаров леса на Инзерских зубчатках в Белорецком районе Башкирии может стать поводом для изменения местного туристского законодательства. Об этом сообщил спикер республиканского парламента Константин Толкачев. Он пояснил, что Госсобрание-Курултай предлагает законом закрепить правовой статус туристских маршрутов и регламентировать вопросы их создания.

– Большинство существующих на сегодня туристских маршрутов стихийно образованы и ни в каких документах не прописаны. На практике это приводит к непониманию и конфликтным ситуациям. Официальный статус обеспечит туристским тропам сохранность и придаст импульс развитию инфраструктуры туризма, – сказал парламентарий.

Он отметил, что «варварская вырубка» на зубчатках стала возможной, потому что «по документам эта территория […] не была обозначена как туристский объект» – «формально никто ничего не нарушал». По словам Толкачева, при внесении туристских маршрутов в Реестр туристских ресурсов Башкирии вырубать лес и вести другую хоздеятельность в близости к таким объектом будет нельзя.