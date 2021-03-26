Правительство Башкирии знало о претензиях следствия к двоим министрам, когда их утверждали в должности

В правительстве Башкирии надеялись, что проблема очистных сооружений в Кумертау может решиться в гражданском правовом порядкерешиться

Правительство Башкирии знало о претензиях следственного комитета к министрам строительства Рамзилю Кучарбаеву и ЖКХ Борису Беляеву еще до того, как их назначили на должности. Об этом на встрече с журналистами сообщил премьер-министр республики Андрей Назаров.

Оба министра находятся под следствием по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями при введении очистных сооружений в городе Кумертау. В 2017 году чиновники, находившиеся на других должностях (Кучарбаев – глава управление капстроительства РБ, Беляев – мэр Кумертау), приняли от подрядчика объект, который не был готов к эксплуатации и не работает до сих пор. По версии правоохранителей, своими действиями они нанесли бюджету ущерб в размере 95 млн рублей.

– Деньги там украдены не были, так как объект построен, – отметил премьер Назаров. – В этой ситуации можно было бы разбираться в гражданском правовом порядке: например, взыскали бы с них суммы. Механически [предприятие] сделано, а биологически не запущено. [В правительстве] знали об этой ситуации, когда ставили министром на должности. Думали, что решится по-другому вопрос.

Напомним, сейчас оба министра отправлены под домашний арест. Вчера, 25 марта, главе Минстроя Кучарбаеву продлили меру пресечения – до 1 июня.