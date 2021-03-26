В Башкирии назвали число несовершеннолетних беременных и родивших в 2020 году

В прошлом году зарегистрировано 369 беременных и 329 родивших подростков Фото: Алексей БУЛАТОВ

Детский омбудсмен Башкирии Милана Скоробогатова на заседании местного парламента назвала число несовершеннолетних девушек, которые были беременны и родили в 2020 году.

По данным уполномоченного по правам ребенка в республике, в прошлом году зарегистрировано 369 беременных и 329 родивших подростков, в 2019 их было больше – 402 и 352 соответственно. Из числа забеременевших 40 девочек решились сделать аборт.

– Отсутствие точных статистических сведений по проблеме [подростковой беременности] на наш взгляд сегодня не позволяет органам системы профилактики в должной мере комплексно организовать сопровождение девушек-подростков с целью сохранения их репродуктивного здоровья, – отметила Скоробогатова.