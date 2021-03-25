Члены башкирского парламента возмутились чиновниками, которые покинули заседание перед докладом детского омбудсмена

кадр трансляции заседания

Члены башкирского парламента возмутились чиновниками министерств и ведомств, которые покинули зал заседания перед докладом детского омбудсмена Миланы Скоробогатовой.

Сегодня, 25 марта, прошло 32-е заседание Госсобрания-Курултая. Первым с докладом на нем выступил премьер-министр республики Андрей Назаров. Включая дополнительные вопросы от депутатов, чиновник пробыл за кафедрой порядка двух часов. Следующим докладчиком стала уполномоченный по правам ребенка в Башкирии Милана Скоробогатова. Перед самым началом ее выступления практически все чиновники исполнительной власти – в том числе и из министерства социальной поддержки населения – покинули зал. Детский омбудсмен отметила этот факт в своем приветственном слове:

– Уважаемый Константин Борисович [Толкачев, спикер парламента], уважаемые депутаты, ну и, видимо, уже исчезнувшие из зала приглашенные… – начала Скоробогатова.

После ее доклада сразу несколько членов парламента выразили возмущение тем, что чиновники из социального блока, одна из обязанностей которых – это забота о детском населении, покинули зал. Первым свое недовольство обозначил депутат Тимур Гильмияров:

– Я не имею претензий к первым руководителям [министрам], но считаю, что заместители этих министерств и ведомств должны были здесь остаться. Потому что выглядело это смешно, а ситуация страшная. У вас [Миланы Скоробогатовой] доклад очень важный – он касается детей. И вот они [чиновники] должны были здесь сидеть и слушать.

Гильмиярова поддержал и коллега Вячеслав Рябов:

– Поддерживаю коллегу. Недопустимо, чтобы как минимум министр труда и социальной защиты покинул заседание.

Затем ту же проблему затронул и вице-спикер башкирского парламента Рустем Ахмадинуров:

– То, что продемонстрировал социальный блок правительства, – это ни в какие ворота. Мы обсуждаем важнейшие вопросы, а на докладе уполномоченных у нас практически не присутствует исполнительная власть.

Председатель Госсобрания-Курултая Констатин Толкачев во время заседания заявил, что «сейчас только» переговорил с премьером Андреем Назаровым и выразил ему «наше с вами неудовольство в том, что действительно члены правительство отсутствуют при рассмотрении этого важного вопроса». Спикер Госсобрания-Курултая добавил, что Назаров «обещал разобраться [в ситуации]».