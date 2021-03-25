В Башкирии за 2020 год самоубийство совершили 22 ребенка

В Башкирии 20 тысяч детей имеют психические и поведенческие расстройства Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Башкирии в 2020 году с собой покончили 22 подростка, еще 51 ребенок предпринял попытку суицида. Об этом в своем докладе перед депутатами Госсобрания-Курултая 25 марта сообщила детский омбудсмен республики Милана Скоробогатова.

– Ситуация с подростковыми суицидами и попытками суицидов […] остается тревожной. За последние 10 лет удалось снизить данный показатель по республике более чем в два раза, – отметила уполномоченный по правам ребенка в Башкирии.

По данным Скоробогатовой, на учете по тем или иным психическим расстройствам и расстройствам поведения в республике стоят 20 тысяч детей. У 129 тысяч диагностированы болезни нервной системы.