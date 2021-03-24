Под Калугой при нештатном срабатывании катапульты на бомбардировщике погиб летчик из Башкирии

фото: соцсети

23 марта на аэродроме под Калугой погибли трое военнослужащих. Они были членами экипажа бомбардировщика Ту-22М3. У самолета, когда тот стоял на земле, в ходе плановой подготовки нештатно сработала катапульта. Из-за недостаточной высоты для раскрытия парашютов трое летчиков при приземлении получили травмы несовместимые с жизнью, передало Минобороны России.

Как оказалось, один из погибших военных был уроженцем Башкирии Денисом С.. Об этом сообщила администрация Учалинского района, где родился и вырос будущий майор авиации.

фото: соцсети

– [Денис С.] окончил Челябинское Высшее военное авиационное училище штурманов, служил в Калужской области. Участвовал в нескольких боевых операциях в Сирии. Награжден медалями «За воинскую доблесть» 2-1 и 1-й степеней, «За отличие в воинской службе». Был неоднократным участником Воздушного Парада Победы в Москве, – рассказали о погибшем летчике в районной администрации.

Известно, что у мужчины остались жена и двое детей.