«Где трусы потеряла?»: уфимская телеведущая поделилась супероткровенным фото

Уфимкая телеведущая выложила откровенный снимок Фото: https://www.instagram.com/uly_3gubchak/

Уфимская телеведущая Ульяна Тригубчак выложила откровенное фото без нижнего белья.

Фото: https://www.instagram.com/uly_3gubchak/

Девушка, которая ранее была настоящим секс-символом уфимского хоккея, не перестает удивлять своих подписчиков. На этот раз она поделилась откровенным снимком без нижнего белья.

Судя по ее профилю в соцсетях, девушка не так давно приобрела большой шкаф с зеркалом. Тригубчак решила сфотографировать свое абсолютно нагое отражение и выложить его в соцсети.

- Хороший шкаф получился все-таки, - пишет телеведущая.

Подписчики Ульяны по-разному отреагировали на такое фото. Большинство комментариев - одобрительные.

- Где трусы потеряла? - возмущается один из поклонников девушки.

Напомним, что Ульяна Тригубчак с начала весны 2020 года ведет вечернее шоу «Вассалям» на телеканале БСТ. Гостями передачи становятся известные в Башкирии люди – музыканты, шоу-мены и чиновники.