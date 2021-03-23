Хабиров предложил окрасить один из поездов в московском метро в цвета башкирского флага

Вагоны в московском метро могут окрасить в цвета Башкирии Фото: Андрей МИНАЕВ

Глава Башкирии Радий Хабиров во время рабочей поездки предложил вице-мэру Москвы Максиму Лексутову окрасить один из поездов в местном метро в цвета республиканского флага. Об этом 23 марта на оперативном совещании в столице региона Уфе рассказал градоначальник Сергей Греков.

– Радий Фаритович выступил с креативной инициативой, с предложением забрендировать один из поездов московского метрополитена в цвета республики Башкортостан и города Уфы. Лексутов Максим Станиславович поддержал эту идею, и я надеюсь, что в ближайшее время в московском метрополитене будет ходить наш, башкирский поезд, – отметил Греков.