В Уфе с окна на 12-м этаже жилого дома сорвался 6-летний ребенок

"Скорая" госпитализировала упавшего с 12-го этажа ребенка

В Уфе вечером 22 марта с окна на 12-м этаже жилого дома сорвался 6-летний ребенок.

Как передали в Управлении гражданской защиты, сообщение об инциденте поступил диспетчеру около 23:00. Поступила информация о том, что из окна 12-го этажа высотки по улице Энтузиастов выпал мальчик 2015 года рождения.

Ребенок выжил. Прибывшая на место происшествия бригада «скорой» доставила его в ближайшую больницу. По предварительным данным, в момент происшествия он был один дома. Причины и обстоятельства случившегося выясняются.