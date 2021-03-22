В Уфе учредили Почетный знак «За заслуги перед городом»

Администрация Уфы учредила новый Почетный знак

Администрация Уфы учредили новый Почетный знак – «За заслуги перед городом». Его будут вручать «за заслуги в социально-экономическом и культурном развитии города Уфы». Соответствующее постановление подписал вице-мэр Радмил Муслимов.

Согласно положению о Почетном знаке, им будут награждаться коллективы, предприятия, учреждения, организации, общественные объединения, религиозные конфессии, «независимо от организационно-правовой формы». Ходатайство о вручении Почетного знака могут приурочить к профессиональным праздникам, юбилейным датам, а также к городским или значимым событиям. Решение о награждении оформляется на основании решения специальной комиссии.