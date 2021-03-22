Башкирский парламент установит в республике еще одну памятную дату

Депутаты примут законопроект о новой памятной дате на ближайшем заседании

Башкирские парламент намерен установить в республике еще одну памятную дату – 18 января будет отмечаться День ветерана труда. Депутаты собираются принять соответствующий законопроект на ближайшем заседании.

Как пояснил спикер Госсобрания-Курултая, «знаменательная дата станет знаком уважения и признания заслуг всех тех граждан, чьим добросовестным трудом создается благосостояние республики». Парламентарий отметил, что выбор именно 18 января не случаен. В этот день в 1974 году в стране учредили медаль «Ветерана труда». Ее вручали рабочим за многолетний добросовестный труд.