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Общество22 марта 2021 11:24

Башкирский парламент установит в республике еще одну памятную дату

Ее будут отмечать 18 января
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Депутаты примут законопроект о новой памятной дате на ближайшем заседании

Башкирские парламент намерен установить в республике еще одну памятную дату – 18 января будет отмечаться День ветерана труда. Депутаты собираются принять соответствующий законопроект на ближайшем заседании.

Как пояснил спикер Госсобрания-Курултая, «знаменательная дата станет знаком уважения и признания заслуг всех тех граждан, чьим добросовестным трудом создается благосостояние республики». Парламентарий отметил, что выбор именно 18 января не случаен. В этот день в 1974 году в стране учредили медаль «Ветерана труда». Ее вручали рабочим за многолетний добросовестный труд.