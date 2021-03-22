Министр труда Башкирии назвала социальные пособия одной из причин безработицы

С осени количество безработных в республике сократилось почти на 50 тысяч человек

Министр труда и социальной защиты населения Башкирии Ленара Иванова назвала социальные пособия одной из причин безработицы. Об этом чиновница заявила 22 марта во время оперативного совещания в местном правительстве. Глава ведомства отметила, что с апреля по октябрь 2020 года на регистрируемом рынке труда безработица выросла «почти в пять раз».

– Причинами этого стало повышение размера пособия, возможность получать безработным, имеющим несовершеннолетних детей, специальные доплаты в размере трех тысяч рублей на каждого ребенка, возможность получать дополнительные выплаты, а также то, что граждане могли не выходя из дома зарегистрироваться в качестве безработных, – пояснила Иванова.

По словам министра, ситуация на рынке труда с прошлой осени «постоянно улучшается». Число зарегистрированных безработных сократилось более чем на 47,5 тысячи человек – сейчас таковых 83,7 тысячи. «Положительную роль сыграли нормализация экономики, принятые пакеты мер и четкая работа службы занятости».