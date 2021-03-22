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Глава Башкирии Радий Хабиров подвел итоги коронавирусного года. Напомним, для жителей республики пандемия стала ощутимой, когда руководитель региона ввел ограничительные меры, подписав указ о режиме повышенной готовности. Это случилось чуть больше года назад, 18 марта 2020-го. Хабиров на сегодняшнем совещании в местном правительстве поблагодарил коллег за работу в рамках борьбы с COVID-19 и призвал их не расслабляться.

– Я хотел, коллеги, вас всех сегодня поблагодарить. Целый год – вот так он пролетел. Невероятно сложный был год. Я вам очень признателен, что мы вместе – плечом к плечу – вот это все прошли. И я с глубоким уважением к труду каждого из вас. Хотел вам слова благодарности сказать. Безусловно мы все должны поблагодарить врачей – на них пришла основная нагрузка. Ну и в этот день и вспомнить должны всех, кого мы потеряли: наших близких, друзей, врачей, которые практически на переднем фронте заразились и погибли, поэтому большое спасибо. Мы должны ценить это и помнить.

Хабиров также добавил, что по текущей ситуации с коронавирусом «его очень пугает», что в окружении «нашей страны», западной Европе вводятся «полные локдауны». Он попросил профильных министров республики проработать меры, направленные «на повышение внимания и настороженности» в лечебных, социальных и образовательных учреждениях. «Мы все расслабились», констатировал глава республики.