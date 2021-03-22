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Политика22 марта 2021 8:14

Глава Башкирии объявил о неожиданных кадровых перестановках в правительстве

Радий Хабиров анонсировал и назначение нового главы района
Павел КРАЙНОВ
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Фото: пресс-служба главы Башкирии

Сегодня, 22 марта, на очередном оперативном совещании в правительстве Башкирии глава республики Радий Хабиров объявил о неожиданных кадровых перестановках. Руководитель региона заявил, что госкомитет Башкирии по конкурентной политике отныне возглавляет Гульшат Арсланова. Соответствующий указ был подписан накануне. Ранее это ведомство возглавлял Денис Булатов, который ушел в отставку по собственному желанию в самом конце февраля.

Еще одно назначение, которое анонсировал Хабиров, касается руководства Иглинского района республики. На место главы местной администрации пока временно назначена Гузель Насырова. В ближайшее время ее должны утвердить в должности депутаты районного совета. Ранее район возглавлял Николай Самойленко, который недавно сложил с себя полномочия по собственному желанию.

Гузель Насырова стала второй женщиной, возглавившей район. Ранее столь высокий пост заняла Зухра Гордиенко – она возглавила администрацию Кигинского района Башкирии.