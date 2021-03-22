Казанская фирма создаст в Уфе Музей полярников за 33,5 млн рублей

Восточный дом усадьбы братьев Соловьевых - здесь и появится новый музей // фото: Башкультнаследие

Казанская фирма «Дисплей-Арт» создаст в Уфе экспозицию Музея полярников имени Валериана Альбанова. Компания снизила начальную цену госконтракта с 35,8 млн до 33,5 млн рублей и победила в тендере, на участие в котором больше никто не подал заявку. Деньги на организацию музея предусмотрены бюджетом Башкирии, следует из документации на сайте госзакупок.

Проект, согласно его описанию, призван «увековечить имя легендарного исследователя Арктики, уроженца Уфы – Валериана Ивановича Альбанова, представить историю участия уроженцев [Башкирии] в великих завоеваниях и подвигах по освоению Севера».

Экспозиция, которую планируют разместить в Восточном доме усадьбы братьев Соловьевых (Свердлова, 88), займет площадь в 319 квадратных метров. Музей поделят на 15 зон с портретами, фотографиями, географическими картами, книгами, мультимедийным оборудованием, видеопроекциями, интерактивными киосками, инсталляциями и кинозалом. В техзадании сказано, что вся экспозиция должен быть готова к 20 мая текущего года.