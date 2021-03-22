Власти Уфы хотят увековечить память главного архитектора Черниковки

Маргарита Николаевна Куприянова // фото: ufacity.info

Мэрия Уфы поддержала идею об увековечении памяти Маргариты Куприяновой – главного архитектора города Черниковска. Об этом сообщил депутат республиканского парламента Вячеслав Рябов.

Он опубликовал ответ вице-мэра Радмила Муслимова, который по-чиновьичьи отрапортовал, что в администрации «считают целесообразным поддержать […] предложение об увековечении М.Н. Куприяновой и рассмотреть вопрос на ближайшем заседании экспертной комиссии по наименованию, переименованию адресных элементов городского округа».

Напомним, некогда город Черниковск сейчас является жилым районом Черниковкой. В 1947 году его архитектором назначили Маргариту Куприянову. В этой должности она проработала до слияния Черниковска с Уфой в июле 1956 года. Куприянова умерла в 2003 году после непродолжительной болезни. Она похоронена на Южном кладбище.