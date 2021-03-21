Хабиров хочет сделать транспортную систему в Башкирии одной из лучших в России

Радий Хабиров и заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов

Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что хочет сделать транспортную систему в республике «одной из лучших в России». Для этого он пригласил в Уфу специалистов московского научно-исследовательского проектного института. По его словам, региону «есть чему поучиться» у российской столицы.

– Интересно пообщались с замом мэра Москвы Максимом Ликсутовым, организатором транспортной реформы столицы. На примере Москвы, где пересекаются сотни километров магистралей и где в пассажирских перевозках задействованы десятки видов общественного транспорта, мы видим, как может работать современный автопарк пассажирских перевозок, как под нужды пассажиров адаптированы особенности местности, как регулируются потоки в зависимости от нагрузок, – написал Хабиров в своих соцсетях.

Он отметил, что пока республика по сравнению с Москвой только «в начале пути» – поэтому он позвал в республику коллег из Мостранспроекта, чтобы те поделились опытом.